連假出遊小心 高雄與台南山區大雨特報 17:192019/09/14 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局表示，受熱對流影響，高雄與台南山區有大雨特報。（氣象局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局表示，由於午後對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今（14）日高雄市全境及台南市山區（南化區、楠西區）有局部大雨發生，須注意雷擊及強陣風，民眾若利用中秋節連假到上述地區遊憩，要特別留意。 另外，受到低壓帶外圍環流的影響，今（14）日基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島會已有長浪出現。根據下午3點在台東外海的浮標觀測，浪高已達1.5至2米高，未來的長浪會更高。民眾如到海邊遊玩，或從事海上活動、作業，要注意安全。 (中時 ) #山區 #大雨 #連假 也許您會感興趣 推薦閱讀 中秋節連假16處省道易塞 第二天出遊最多 13:142019/09/10 生活 中秋連假搭客運 享平日優惠或票價85折 13:182019/09/10 生活 中秋連假防壅塞 警籲高鐵分散接駁 16:342019/09/10 社會 中秋連假來桃園玩 國道、快速道路這樣走最順暢 18:232019/09/10 生活 中秋節連假遊九族，中彰投鄉親享優惠 18:392019/09/10 旅遊 中秋連假要到 交通部全力疏運 20:482019/09/10 生活 中秋連假 首日返鄉塞 次日出遊也塞 04:102019/09/11 生活新聞 中秋連假雲縣府提供土庫、褒忠、元長高鐵免費接駁車 17:522019/09/11 生活 中秋連假遊日月潭、清境 塞車時段看這裡 17:562019/09/11 旅遊 中秋連假要來 桃園交通疏導看這邊 19:102019/09/11 社會 生活熱門新聞 連假好天氣將結束 明起水氣增多 - 生活 睡覺吹電風扇會猝死？真相驚人 - 生活 好市多竟賣二手愛瘋 她退貨才驚覺 網怒了 - 生活 公司買氣炸鍋老闆娘爽炸蝦捲 成品出爐員工吐了 - 生活 低壓帶角力！準颱琵琶重整 3降雨熱區曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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