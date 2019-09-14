氣象局表示，由於午後對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今（14）日高雄市全境及台南市山區（南化區、楠西區）有局部大雨發生，須注意雷擊及強陣風，民眾若利用中秋節連假到上述地區遊憩，要特別留意。

另外，受到低壓帶外圍環流的影響，今（14）日基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島會已有長浪出現。根據下午3點在台東外海的浮標觀測，浪高已達1.5至2米高，未來的長浪會更高。民眾如到海邊遊玩，或從事海上活動、作業，要注意安全。

(中時 )