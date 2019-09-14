疾管署公布國內新增1例本土登革熱病例，個案為鳳山區福祥里一名30多歲女性，日前出現發燒、肌肉痠痛等症狀後就醫，確診感染登革熱病毒第一型。衛生單位於國宅市場發現22處孑孓孳生源，且頂樓有積水狀況，為配合環境整頓，該市場將在16日休市一天。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案為鳳山區第一型群聚的第三例。個案9月10日起出現登革熱症狀，2度就醫後才通報，目前住院治療中。其同住家人、接觸者未出現疑似症狀。

該名個案的活動地以福祥里住家、海洋里工作地為主，距離先前個案僅不到500公尺，研判於當地周邊感染的機會較高。值得注意的是，鄰近個案活動範圍的國宅市場，經衛生單位檢查後，發現了22處孳生源，且環境髒亂，是登革熱的高風險傳播區域。為配合環境整頓，該市場16日將休市一天。

截至目前，國內共累計84例本土登革熱病例，其中高雄市55例（三民區37例、鳳山區6例、前鎮區及左營區各3例、苓雅區2例，鼓山區、路竹區、旗津區及仁武區各1例）、台南市25例（東區10例、中西區4例、南區及安南區各3例、北區2例，永康區、左鎮區及新化區各1例）、新北市2例（中和區、永和區）、桃園市1例（中壢區）、台北市1例（大安區）。另有379例境外移入病例，感染國家以菲律賓、越南及柬埔寨為多。

近期正值中秋連假，疾管署呼籲民眾出外訪友踏青時，應落實個人防蚊措施，並澈底執行巡倒清刷，避免病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師活動史。

(中時 )