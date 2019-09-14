網友Liixn Zhu在邱于軒臉書粉絲頁留言「你可以回家準備辦喪事了」，讓邱于軒決定提告。（取自邱于軒粉絲專頁／袁庭堯高雄傳真）

（18:36更新內文）高雄市國民黨議員邱于軒日前緊咬「大港開唱」主辦單位領取五千萬補助款一事，成為新聞焦點，臉書上也頻頻出現恐嚇留言。14日下午兩點，網友Liixn Zhu在她臉書粉絲頁留言「你可以回家準備辦喪事了」，讓邱于軒決定提告。面對死亡威脅，邱于軒依然堅持監督立場，反嗆「大港你好大！但是我不怕！」

邱于軒至高雄市刑大報案提告後強調，她監督大港開唱的預算使用，是在維護高雄市民權益，行使議員的監督職權，但大到蔡英文總統、前市長陳菊、行政院副院長陳其邁都一起來帶風向、指稱韓陣營在「查水表」，試圖維護大港開唱的廠商，規避監督。現在甚至有網友留言，恐嚇要她回家準備辦喪事。

邱于軒強調不會畏懼，下週一上午將召開記者會，與政風單位一同公布手上其餘大港開唱的相關資料。

邱于軒指出，5月就掌握到大港開唱的事證，直接移交給市府政風室，提醒不要違法，當時也沒有大張旗鼓開記者會，沒有所謂「查水表」的動作，就是因為認為大港開唱是值得維護的品牌，才低調處理。

邱于軒控訴，自從12日監督大港開唱的預算補助後，從網路平台運用剪接的影片攻擊、網軍留言威脅到平面和電子媒體，幾乎是「轟炸」般無理攻擊，臉書也接連出現恐嚇留言。

她特地秀出截圖，指網友Liixn Zhu針對上方一名網友Jimmy Cheng的留言，以簡體字回覆「你可以回家准备丧事了！」她認為這是在針對她，欲對她不利。

但實際在《邱于軒-你的未來我來顧》臉書粉絲頁找到這則留言，發現Jimmy Cheng是針對9月11日晚間、邱于軒的路平議題發文批評。而Liixn Zhu是在該則留言下方反嗆Jimmy Cheng，似乎並非針對邱于軒本人。

不過邱于軒仍認為，網友的恐嚇留言是衝著她而來，堅持提告，並再次強調，文化局至頭至尾都很支持大港開唱，是主辦單位不向市府申請、刻意停辦，不是所謂「被刁難所以無奈結束」。

(中時 )