「建國眷村文化祭」古著野餐會，充滿舊時光的生活情趣。（張朝欣攝）

「2019建國眷村文化祭」14日在虎尾鎮建國眷村開跑，雲林縣府今年以「進屋趣」為主軸，規劃一系列重溫眷村生活的活動，邀請全國民眾到虎尾進行1趟眷村之旅，體驗充滿眷村特色的人文、生活記憶及美食活動。

位於虎尾鎮的建國眷村是全台唯一農村、鄉村型眷村，分為1村與2村，總面積共30公頃，眷村文化是台灣近半個世紀以來重要的歷史寫實，因此雲林縣政府14日特別舉辦「2019建國眷村文化祭」。

雲林縣長張麗善表示，文化祭有2個重大意義，除了宣示縣政府保存及推廣文化資產決心，也藉此推動文化部「再造歷史現場計畫」，希望透過文化部與縣府的共同努力，讓建國1、2村成為台灣眷村文化保存與再現的典範。

張麗善說，縣府透過場域盤整，將建國眷村規畫成青創、藝文與眷村文化基地，經由各方面資源整合，提供聚落工作場域，不僅可讓雲林在地青年留在家鄉，同時也將吸引旅外眷村子弟返鄉回到眷村聚落。

縣文化處長陳璧君指出，今年眷村文化祭由在地的青年團隊規畫執行，重頭戲是文化部「再造歷史現場」1期景觀工程的完工啟用，以「進屋趣」為系列主題，象徵眷村住戶的熱情善良，以及打開建國眷村的迎賓大門。

文化祭14日起連續8日熱鬧登場，吸引許多民眾來此體會眷村串門子、古著野餐會的舊時光生活情趣。22日將結合雲林縣全國古蹟日活動，強調建國眷村的文化資產身份，加深民眾對於文化資產的情感。

(中時 )