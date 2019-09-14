蔡英文總統14日下午至新營出席民進黨提名立委參選人賴惠員造勢活動，接著前往鹽水護庇宮參拜祈福，她強調，剛執政時有點手忙腳亂，現在的執政團隊很有效率，過去3年打下的基礎，支撐台灣未來10年的發展，呼籲支持者，房子蓋一半，師傅不能換，民進黨國會過半，台南6席立委全壘打。

由於當初民進黨台南立委第一選區初選時鬧不合，部分人士擔心影響選情，蔡英文今日參加賴惠員醫界、畜牧界後援會授旗造勢活動時強調，民進黨的傳統就是初選大家都可以參加，初選之後產生候選人，就會全黨團結，讓黨的候選人一定當選。

蔡英文為賴惠員站台後，隨即前往鹽水區護庇宮上香，而上百名支持者早擠爆廟前，排成一列爭相與蔡英文握手，台南市長黃偉哲還打趣說，人潮比過年及元宵節還要擁擠，台南市立委葉宜津也破除不合傳言，隔著蔡英文總統與賴惠員同框。

蔡英文致詞時也再打出經濟牌，她說，台灣經濟穩定發展，今年第2季經濟成長率是四小龍之首，國際機構的預測，全年也是第1名。此外，經濟穩定發展，稅收有增加就回饋，今年5月減稅幅度讓大家有感，是有史以來台灣最大規模減稅。

蔡英文表示，台南是最支持本土政權的地方，希望鄉親繼續力挺，讓她順利連任，民進黨國會過半，台南6席立委全壘打。

(中時 )