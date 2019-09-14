小朋友透過「動物嘉年華」闖關活動，扎根生態環境保育觀念。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館利用中秋節連續假期，14日舉辨「動物嘉年華」生態闖關系列活動，引導小朋友化身「雲林3保俠」，共同保護縣內黃金蝙蝠、紫斑蝶、8色鳥3種需要保育的生物，從小扎根生態保育觀念。

「動物嘉年華」活動由生態闖關活動打頭陣，小朋友透過蝙蝠導覽、動物救傷、野鳥保育、剪紙藝術、手作DIY蝙蝠屋等闖關活動，配合生態紀錄片觀賞、蝙蝠超音波調查，深入了解生態環境保育觀念，吸引上百名家長與小朋友參與。

隨後「雲林3保俠」布袋戲登場，「聲五洲」布袋戲團以風趣幽默的戲碼，讓大家了解縣內黃金蝙蝠、紫斑蝶、8色鳥的生態困境，引導小朋友化身「雲林3保俠」，保育這3種面臨生存危機的珍貴動物與昆蟲。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉表示，黃金蝙蝠數量逐年減少，可能是棲息地被破壞、光害，以及農藥過度使用所致；紫斑蝶、8色鳥則因環境汙染、濫捕等人為因素，數量同樣日益稀少，若再不加以保護，可能面臨消失的危機。

張恒嘉說，蝙蝠館推廣蝙蝠生態保育，研發10餘種蝙蝠屋，日前首度發現與台灣黑熊、石虎位屬同一等級的國家瀕危物種霜毛蝠進住，證明透過人工棲所的設置，可以在一定程度上協助瀕危物種的生長繁衍。

(中時 )