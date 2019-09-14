美國隊「顏面之戰」14日在大陸北京五棵松體育館開打，儘管只剩9人可用，美國隊仍靠5人得分上雙，最後以87比74擊退波蘭，今年世界盃以第7名作收，創下隊史參加世界盃(甚至國際大賽)最差成績，這支美國隊確實並不夢幻！

由於主控肯巴沃克頸傷缺陣，加上史馬特、塔圖兩名傷兵，也讓美國隊在這場名次賽僅剩9人可用，美國總教練帕波維奇無奈排出懷特、喬哈里斯、米契爾、哈里生巴恩斯與透納先發，幸好美國首節三分火力猛烈，轉眼取得兩位數領先。

首節三分球投7中5的美國隊，打完首節，取得28比14領先，來到第2節，美國繼續擴大領先優勢，一度領先到19分之多，上半場結束，美國47比30領先，其中米德頓表現最佳，他在上半場投5中4，貢獻11分、3助攻與3籃板。

沒想到美國隊輕敵心態重現，第3節一開始就失誤頻傳，免費送給波蘭不少追分機會，波蘭也縮小差距到7分，打完前3節，波蘭追成55比63。幸好來到末節，美國隊總算找回應有節奏，重新擴大領先到13分，沒再給波蘭任何反撲機會。

美國隊得分最高的球員是米契爾(爵士)16分，兼打控衛的他，也傳出10助攻，喬哈里斯(籃網)14分，米德頓(公鹿)13分、6助攻與6籃板，懷特(馬刺)12分、7助攻，哈里生巴恩斯(獨行俠)10分；屈居第8的波蘭則以波尼卡18分最高。

(中時電子報)