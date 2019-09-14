富邦悍將14日在主場舉行富邦人壽「LUNA」主題日，邀請到歌唱選秀節目爆紅的泰國小妹妹Gail(蓋兒)開球並將在賽後獻唱，年僅13歲的Gail是音樂小神童，不僅在舞台展現穩健台風，首次踏進棒球場開球也毫不怯場，漂亮的一球擄獲全場球迷的心。

來自泰國的歌手Gail，去年來台參加選秀節目，以13歲的年紀、最年幼選手之姿擠進前四強，打開她在台灣的知名度，年紀雖小但她穩健的台風以及令人驚豔的音樂天賦，讓Gail在選秀節目上的表現相當亮眼。今日受富邦悍將邀約，不僅擔任開球嘉賓，還會在賽後與陳雷擔任「月光音樂會」演唱歌手。

Gail過去從未接觸過棒球，首次踏入棒球場就擔任開球嘉賓，賽前他不斷在場邊進行投球練習，在開球時果然投出漂亮一球，甚至用中文受訪，「我覺得有點緊張，因為怕沒投好會有點尷尬，但也覺得很興奮。」也因為是首次投球，Gail受訪時也直呼，「投球比唱歌難多了！」

Gail選擇6號作為球衣背號也別有用心，「因為6看起來像Gail的『G』，所以選6號當作幸運數字。」

(中時電子報)