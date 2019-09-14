舒淇接受專訪談身體情況。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

影后舒淇最近接受陸媒專訪，2017年她曾丟震撼彈說：「江湖再見」，讓外界一度以為她要引退，她說其實是每拍完一齣戲就會有感而發想告別這個角色而已，她常在社群網站貼出自己因過敏嚴重泛紅照片，問其康復情形，舒淇表示正確說來自己是因長期勞累導致免疫系統失調，之後還是得好好照顧身體，苦笑說：「因為它壞了就是壞了」。

據《鳳凰網》報導，2年前舒淇曾發微博宣布：「演藝生涯，承蒙錯愛，各位江湖再見」，引起粉絲一度恐慌，以為她將退出演藝圈，舒淇解釋因那幾年手上的戲一部一部接，拍完《上海堡壘》後，讓她認真有想休長假、調養身體的念頭。

這兩年舒淇雖工作量減少，還是為了上鏡好看持續控制飲食，這段期間她也為了想要了解年輕人，愛上看節目《這就是街舞》，特別喜歡華晨宇、鄧紫棋，笑說：「像我們這種唱歌五音不全的人，特別羨慕那種很有實力，很有爆發力的人。」

談到演藝圈，舒淇自認滿能習慣演藝圈中的人際交流，笑說是「自來熟」，自己每到公開場合都會先去確認酒在哪裡，往往來不及聊天，活動就開始了，她也透露其實同行之間滿好聊，女星見到彼此最愛聊的話題就是「怎麼保持得這麼好」，之後就會嘰嘰喳喳講個不停。

有人說明星之間很難交到真心的朋友，個性如俠女的舒淇說不在乎，認為對人好不會要求回報，但因演藝圈沒有秘密，若有事得自己消化，說出來就要有被傳開的心理準備，偶爾她會跟經紀人或助理說，認為自我的情緒管理十分重要。

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(中時電子報)