陶博館上演一場大型泥雕展cosplay趴。（陶博館提供／許哲瑗新北翻攝）

兇猛的《哥吉暴》手握烤肉刷和烤肉醬，為藝術展帶來濃濃中秋氣氛。（陶博館提供／許哲瑗新北翻攝）

以全球各地建築創作而成的《串起來串起來》，搭配烤肉網為背景，為藝術展帶來濃濃中秋氣氛。（陶博館提供／許哲瑗新北翻攝）

新北市鶯歌陶博館今年首辦《夏日泥巴藝術季》，配合中秋佳節，館方發揮巧思將展覽中的8件大型泥雕作品，融入月亮、玉兔、烤肉和柚子等秋節元素COSPLAY，像是最受歡迎、高達4尺的《我愛超級美人魚》就裝上絲綢翅膀，化身奔月嫦娥，兇猛的《哥吉暴》也擺上烤肉盤和烤肉醬，為藝術展帶來濃濃中秋氣氛。

陶博館表示，《夏日泥巴藝術季》8月推出後大獲好評，其中集結9位藝術家打造的8件大型泥雕藝術，視覺震撼效果吸睛，有些甚至可攀爬也乘坐，成為拍照打卡聖地，原訂至9月初的展期決定延長至10月底，近日適逢中秋佳節到來，館方人員也集思廣益，為這8件作品COSPLAY，增添一絲秋節趣味。

陶博館指出，像是最受歡迎、擺放大廳正中央的《我愛超級美人魚》裝上漂浮的絲綢緞帶後，彷彿化身奔月的嫦娥；讓小朋友又愛又怕的《哥吉暴》恐龍也手握烤肉刷，為面前的烤肉盤塗醬，一旁還有立體的肉片供民眾拍照；《水滴的人生》則加上一把斧頭，敘述吳剛伐木的故事起源；以全球各地建築創作而成的《串起來串起來》則搭配烤肉網為背景，各種逗趣、對比畫面為博物館散發濃濃秋節氣氛。

館方人員說，創作過程發生不少趣事，像是《摩艾巨石像》頭上一頂柚子帽，看似剪裁簡單、顏色單一，作品初樣卻像極了一棵棕櫚樹，幾經研究、修改才成功做出這頂「柚子帽」，為秋節增添不少趣味，歡迎民眾前來共度這場不一樣的中秋饗宴。

(中時 )