北市中山區7月底接連發生5起住宅竊盜案件，中山分局組成專案小組全力偵辦，經分析相關資料發現新北市50歲張姓男子涉有重嫌，將張嫌通知到案後，依竊盜罪函送法辦。

有一名被害人早上送小朋友上學返家，赫見住家大門、窗戶遭人打開，發現家中的包包遭人動過，抽屜也遭器具撬開，清查發現家中的現金、平板電腦、信用卡、證件等約50萬元財物遭竊，趕緊向警方報案。

警方調查，張嫌還利用深夜民眾熟睡無警覺性時，在防火巷內來回走動，隨機扭動門鎖、推動窗戶，見門或窗戶未上鎖的住家，即潛入住戶家中行竊；或是看到民宅的後門柵欄，只需以工具將圍欄縫隙加大，徒手可伸進入打開門鎖，即在周邊尋找可用器具破壞後進入，行徑相當大膽。

警方根據監視器畫面，追查出張嫌專門從新北市騎乘機車到北市行竊，日前將他通知到案，並呼籲民眾除了加強防盜措施外，也可以向警方申請各種免費防竊檢測服務。

(中時 )