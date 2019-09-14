古云「借酒澆愁愁更愁」，不過有時喝爛醉反而救了自己性命。一名男子中秋節與他太太大吵一架後，一時想不開，在水邊獨自飲酒後準備輕生，結果因酒喝太多，爛醉如泥睡著了，醒來後已忘記要還有輕生這件事。

大陸四川省攀枝花市鹽邊縣公安局新城派出所說，9月13日12時許，接到民眾報警稱，在鹽邊縣桐子林鎮金河村雅礱江邊，有一男子趴在河岸上，因為上游有工程隨時都可能開閘放水，擔心他會有生命危險，因此請派出所救援。

據大陸「紅星新聞」報導，接到報警後，警方第一時間趕到現場，到達後發現這名男子一身酒氣，旁邊還放著500ml裝紅星二鍋頭白酒的空瓶。警員多次試圖將該男子叫醒都未能成功。據指出，上游工程開閘放水，水位將升高，會對男子生命安全造成威脅。

男子被抬走不久，上游工程開閘放水，水面即淹過男子睡著的河床。（圖/紅星新聞）

眼看已經臨近放水時間，民警便強制先將這爛醉男子抬到安全位置，同時聯繫消防急救中心到現場救援，並將情況向110指揮中心彙報。

隨後，警方查出到這名男子身份，電話聯繫他的太太，向她說明具體情況，男子家人趕到現場，對警方和消防員表示感謝。0救護車趕到後，在家屬陪同下送往醫院。而就在男子被抬上急救車，江水就將剛剛他所躺位置淹沒，眾人慶幸救援及時，要不後果不堪設想。

經警方調查，該男子是中秋節在家與妻子因細故吵假，一時想不開，便買了一瓶紅星二鍋頭白酒駕車到江邊獨自飲酒後準備輕生，後來卻因飲酒過多在江邊睡著，才沒有釀成不幸。

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(中時電子報)