韓國瑜（左3）下午至東勢區東聖宮與立委參選人一同參拜媽祖。（張妍溱攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日馬不停蹄狂掃台中宮廟，下午至東勢區東聖宮與立委參選人江啟臣、顏寬恒、沈智慧一同參拜媽祖；韓國瑜表示，這3年多來，台灣經濟不好、各行各業辛苦，大家嚥不下這口氣，無法接受。除了盼媽祖保佑人民平平安安，更希望大家支持國民黨，投下神聖一票，2020年產生優秀的政治人物，帶領台灣人民向前走。

韓國瑜指出，東勢是一個純樸可愛的地方，東勢人熱情好客，而且重視下一代教育，所以剛巧遇40多年前當兵的輔導長，介紹他有空一定要來東勢旅遊，東勢鄉親真的熱情好客，這裡感覺非常棒。

韓國瑜呼籲，東勢鄉親認清目前局勢，了解國民黨處境，瞭解台灣未來，看到下一代青年人那麼辛苦，又沒辦法改變現狀，又沒辦法改變民進黨的貪汙腐敗，唯一希望、唯一的機會，就在2020年1月11日，大家投下神聖的選票，支持國民黨改變現狀。

韓國瑜說，民進黨執政3年半、讓人民受盡心酸、各種痛苦，擔心現狀、害怕未來，人民為生活奔波辛苦，更擔心下一代沒有光明的前途。要改變這樣一個惡劣的狀態，要改變台灣危險，改變人民貧窮，唯一只有一個機會，2020年1月11日，一定要讓台中的立法委員全壘打，也讓總統順利當選。

(中時 )