香港反送中群眾原先發起今天下午在天水圍天秀路公園集合，舉行「親子遊行」，遊行前往天水圍西鐵站，不過，港警發出反對通知書，申請人申訴也遭駁回。不過，仍有200名示威者按時在公園聚集，有些人戴口罩、手持美國國旗，也有人帶樂器到場吹奏《願榮光歸香港》樂曲。

東網報導，香港警方預先已在天慈路往溼地公園方向設下水馬路障，截查可疑車輛。也有網民上載至少兩輛水炮車及六輛豬籠車身處天水圍的相片，估計該輛人群管理特別用途車前往天水圍戒備，以防有衝突事件發生。

香港01報導，中午過後，天水圍警署附近的警力明顯增強，數以十計的警車在天水圍區戒備。12時半，約十名身穿守護孩子黃色背心的人與集遊相關物資在天水圍站B出口外聚集，約十名手持圓盾、警棍和頭盔防暴警察，在天水圍站近C出口外集合。

東網報導，下午3時35分，示威者開始離開公園，向天晴邨方向進發，部分人行出天秀路行車線。遊行人數增到600人。

3時58分，遊行隊頭抵天華路及天瑞路迴旋處，有防暴警員在天瑞路一字排開阻擋，舉起藍旗警告，有警員開擴音器指遊行集會未得批准，要求立即離開，否則用合理武力驅散。

4時15分，防暴警在天頌苑布防，示威者在T Town商場外對峙，亦有示威者入商場或登上附近的行人天橋。

4時40分，天水圍地區內輕鐵服務調整。

5時32分，部分T Town商場外的示威者陸續離去，餘下者連同附近街坊約500人在天橋、屋苑停車場空地等集結，有大廈住客從高處向地下示威者掟雞蛋。大批防暴警到天瑞路增援。

(中時 )