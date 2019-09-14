上半季冠軍球隊Lamigo桃猿近況不佳，吞下5連敗之外，9月至今8場比賽輸掉6場，尤其投手群無法有效壓制對手，賽前近7戰失71分，讓總教練洪一中也語露無奈表示，「最近真的滿慘的，我帶這麼多年來幾乎沒遇過這個狀況。」

桃猿在9月陷入低潮，單月團隊投手自責分率高達8.61，也因此吞下5連敗，連全年勝率第一寶座都快不保。不僅先發投手狀況不穩，牛棚投手也常常放火，近7戰投手群失掉71分，洪總在賽前無奈表示，「最近真的滿慘的，我帶這麼多年來幾乎沒遇過這個狀況，雖然沒統計過但近7場掉71分印象中沒碰過，不只是投手問題，守備、打擊都有出狀況，教練團的教度也有問題，各環節都沒上軌道。」

洪總表示，台灣投手數量不多，球隊先發只能靠洋將頂著，這一兩周洋將一開始表現不錯，一但不穩就失分多，只能說再加油。「投手在全世界都很缺，我們這幾年戰績在前面，這問題早晚會出現，只是早跟晚的問題，能撐到現在不錯了。」

昨日剛拉上一軍的蘇俊羽僅投3球就被換下場，有傷勢的疑慮，因此今日下放二軍後拉上游朝惟補上空缺，不過桃猿牛棚戰力吃緊，二軍可用之兵不多，再加上先發投手洪聖欽也下二軍，洪總提到昨日擔任長中繼吃下4.1局的林逸翔表現不錯，他與翁瑋均都是下周可能先發的人選。

(中時電子報)