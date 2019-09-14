揚言攻擊高士神社 屏警：加強戒備 18:182019/09/14 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸籍男子揚言攻擊高士神社，警方已加強戒備。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 傳出曾在日本靖國神社縱火的大陸籍男子劉強，日前揚言將攻擊牡丹鄉高士神社，藉此宣揚台灣是大陸的；屏東警方14日表示，目前高士神社並未遭受攻擊，但也加強戒備，避免任何擦槍走火的狀況發生。 (中時 ) #神社 #攻擊 #警方 #屏東 #大陸籍 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵南延屏東 政院今宣示 04:102019/09/10 財經要聞 快評》台鐵欠屏東的債 無奈高鐵來還 11:502019/09/10 生活 高鐵南延屏東 墾丁業者：潮州設站較有利 13:142019/09/10 生活 蘇貞昌宣布高鐵南延屏東 苦苓嗆：為了騙選票 16:022019/09/10 娛樂 A-10攻擊機科技升級 威力更致命 17:092019/09/10 軍事 陸官媒《中國日報》FB警告：香港有人計畫911發動恐怖襲擊 20:072019/09/10 兩岸 蘇揆宣布高鐵南延屏東 學者批沒效用 04:102019/09/11 政治要聞 涉違選罷法 屏東綠營議員潘淑真一審判決當選無效 17:122019/09/11 社會 屏東客庄藝遊趣 火車站快閃宣傳 18:232019/09/11 生活 Check Point 揭露安卓安全性漏洞 04:092019/09/14 產業特刊 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 永康酒駕連環撞 16輛車及3店家遭殃 - 萬象 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 假裝出借筆記 男大生誘高中女性侵 - 社會 想起韓國瑜「莫忘世上苦人多」 補教名師高國華撤告 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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