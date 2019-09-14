傳出曾在日本靖國神社縱火的大陸籍男子劉強，日前揚言將攻擊牡丹鄉高士神社，藉此宣揚台灣是大陸的；屏東警方14日表示，目前高士神社並未遭受攻擊，但也加強戒備，避免任何擦槍走火的狀況發生。

(中時 )

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