憑〈Baby Hold On〉與〈Take Me Home Tonight〉等歌曲走紅於70、80年代的美國老牌歌手艾迪曼寧（Eddie Money），當地時間13日上午在洛杉磯醫院過世，得年70歲。家人發聲明表示：「我們相當沉痛地證實艾迪今早已平靜地離開，我們向摯愛的丈夫與父親道別。我們無法想像失去他的世界，但慶幸他將透過他的音樂永存。」

艾迪曼寧在成為歌手前在紐約當了兩年警察，後來遇上經紀人葛拉漢（Bill Graham）才成為歌手。他前後共推出11張專輯，其音樂被認為是藍領階層代表，然而在走紅的10年間他沈浮於吸毒與酗酒之海，因服用過量導致他長達一年無法行走。

艾迪曼寧晚年健康亮起紅燈，今年初接受心臟瓣膜手術後得了肺炎，他上月在以他為主角的真人秀《Real Money》第2季公開承認自己罹患食道癌第4期，癌細胞已擴散到肝臟和淋巴。不過知情者透露，致死原因是數月前心臟瓣膜手術引發的併發症。

(中時 )