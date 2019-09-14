國民黨總統參選人韓國瑜14日質疑《天下雜誌》日前公布的民調，表示高雄市的民進黨立委及議員，應該到總統府向前任高雄市長陳菊去抗議，台中市民進黨議員去交通部向前市長林佳龍抗議。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日質疑《天下雜誌》日前公布的民調，高雄市民進黨民代還到市府抗議，直批「他們真的頭殼歹去！」應該到總統府向前任高雄市長陳菊去抗議，歡迎台中市民進黨議員去交通部向前市長林佳龍抗議。對此，交通部長林佳龍反批韓國瑜、盧秀燕面對民調，公然對大眾撒謊，企圖欺騙社會，令人擔憂，這樣的人如何擔當總統大任？一份民調點燃「龍燕瑜」戰火。

韓國瑜今日上午到北屯紫微宮參拜後，對近來《天下雜誌》公布的民調不以為然，也為台中市長盧秀燕不捨與抱屈，表示《天下雜誌》公布的民調，韓國瑜倒數最後一名，盧秀燕倒數第二名，用的資料是2018年資料，盧秀燕才剛當上市長七天。

他說，有高雄市的民進黨立法委員、市議員到高雄市政府抗議，應該到總統府向前一任高雄市長陳菊去抗議，歡迎台中市民進黨議員去交通部向前台中市長林佳龍抗議。

韓國瑜強調，做的無瞑無日，拚得死去活來，被幾個阿拉伯數字，打到十八層地獄，用的資料還是2018年占80％，現在抹黑已經到達不可思議的手段，這種抹黑已提升到2.0。

對此，林佳龍在臉書回應表示，《天下雜誌》施政意度調查引起討論，韓國瑜與盧秀燕分別在這次天下雜誌公布的「縣市長施政滿意度」調查中，名列倒數第一跟第二名，這兩天引發很多討論。

林佳龍說，不同的民調機構，甚至是施作時間點及地方特性，首長滿意度起起伏伏很正常，只要認真面對市民，好好做事，對於地方政府的首長們，不用因為民調成績就給予過多苛責。

他表示，看到韓國瑜來到台中進行選舉造勢，竟然說他跟盧秀燕人兩人施政滿意度是2018年的資料，「民進黨的人應該要到總統府找秘書長陳菊、到交通部找林佳龍去抗議。」

林佳龍強調，「在我已經卸任台中市長7、8個月執行的首長滿意度調查，也可以算到我，甚至是陳菊秘書長頭上？」韓國瑜、盧秀燕市長兩位面對這份民調，公然對大眾撒謊，企圖欺騙社會，令人擔憂。

林佳龍也連結《天下雜誌》聲明，「施政滿意度為今年民調，無關前任」，「影響縣市長個人排名的「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

(中時 )