20190914中天新聞 韓國瑜連拜21廟！ 貪食蛇車隊「國旗海」緊跟

韓國瑜三重大造勢後，2020年總統大選的最新民調令人訝異！據《旺旺中時》艾普羅民調顯示，若國民黨韓國瑜對上民進黨蔡英文，蔡英文將以38.1%勝過國民黨韓國瑜的25.7％，而在韓蔡郭「三腳督」的態勢下，韓國瑜竟然位居第3，還落後郭台銘，令韓粉不敢置信，急忙詢問資深媒體人陳揮文意見。

陳揮文昨晚開直播，聊天室中的韓粉超焦慮，紛紛留言詢問「揮文如何看最新艾普羅民調」、「希望中時民調是要引蛇出洞」、「奇怪，旺中的民調都輸」、「連愛普羅的民調，韓市長都墊底，樂觀不起來」、「韓市長的民調不準！太多隱性選民支持！只是不想表態」。

陳揮文對此呼籲韓粉不要去看民調，還秀出一張韓國瑜新北造勢35萬人擠爆照片，直言「看民調幹嘛，這個就民調啊！」

他強調韓要勝選，不能只靠韓粉跟藍軍，這樣票不夠，「可是你要跟我講民調，我就拿民調給你看，我現在看的民調是這個。」直言民調要帶風向還是幹嘛，自己去玩他不管。

(中時電子報)