鴻海集團創辦人郭台銘怒退國民黨後，參選2020競逐大位的態勢趨於明朗，最遲17日亮出底牌。網路平台以大數據分析，郭台銘一旦宣布參選，失去了「選不選劇本」的魔法，恐將成為赤裸的灰姑娘。相較於對手蔡韓等人，他在網路聲量、社群經營曝露出空軍不夠力的態勢，即使有柯文哲相助，也難以補足他的空戰能量。

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》從8月1日到9月11日聲量趨勢分析，神隱中的郭台銘網路聲量有69萬1886筆，雖不及國民黨總統參選人韓國瑜的321萬7254筆、爭取連任的總統蔡英文的149萬2215筆以及柯文哲的124萬6080筆，但靠著幕僚群發言，每周仍維持政治人物聲量排行榜的第4名。

進一步來看，郭台銘網路聲量中，新聞媒介佔了22.01%，是4人當中最高的。但仔細觀察與郭台銘有關的熱門關鍵字，討論議題都圍繞在他到底選不選、要獨立參選還是結盟、三腳督對韓國瑜的選情衝擊等，網友完全沒對郭台銘作為參選人的優劣勢，或先前提出的政見進行討論。一旦參選的午夜鐘聲若響起，郭台銘將失去「選不選劇本」的魔法，褪去所有華麗的陰謀論，郭台銘將成為赤裸裸的灰姑娘，全面被社會大眾檢視，如果他參選後沒有提出重點論述說服選民，就會立刻失去議題主導權。

另外，透過大數據的關鍵領袖分析，可以發現與郭台銘議題相關的關鍵領袖，除了自己的臉書帳號，幾乎都是各家新聞網站，以及不少政論節目的YouTube頻道。韓國瑜和蔡英文的關鍵領袖則有不同差異，除了新聞和自己臉書的帳號，還有不少深藍、深綠的粉專和側翼。從8月1日到9月11日，蔡英文光臉書按讚數就超過375萬，韓國瑜也有220萬，郭台銘則只有45萬。這也代表著，郭台銘先前態度曖昧不明、追求中間路線的結果，就是連自己的同溫層也找不到。

雖然外界認為，柯文哲可以補足郭台銘的空戰能量，但實際該怎麼執行？撇開柯文哲自己的退讚危機，若將自己的粉絲團借給郭台銘天天發助選文章，成為側翼的成效肯定大打折扣！郭台銘雖然已確定脫黨，但從社群經營狀況、網路聲量的數據可發現，郭台銘還沒準備好面對下一波挑戰。

(中時電子報)