改編自風靡全球的電視影集《唐頓莊園》，電影版由原劇演員瑪姬史密斯、蜜雪兒達柯莉、蘿拉凱米歇爾、蘇菲麥席拉、艾倫里奇、瓊安佛洛葛特、吉姆卡特、伊莉莎白麥高文、休邦尼維爾、布蘭登柯伊爾、凱文道爾、馬修古迪、哈利海登派頓、羅伯詹姆斯柯利爾、菲莉絲羅根、萊絲莉尼科爾、潘妮洛普威爾頓、麥可福克斯等人回歸領銜主演。導演麥可恩格勒認為全球觀眾都會期待看到他們熱愛的《唐頓莊園》，「包括愛情關係、懸疑劇情、喜劇橋段，以及回到一個輝煌的年代，每一個人都有機會在社會體系中創造屬於他們自己的榮耀。」

麥可恩格勒還原電視劇的歷史感、美感、華麗的戲服和宏偉壯觀的場景，「規模變得更龐大。觀眾也會看到他們熱愛這齣電視劇的所有元素：錯綜複雜的感情關係、角色之間鬧出來的笑話，以及居住在樓上的主人們和居住在樓下的僕人們之間的關係。這一切全都由編劇朱利安費羅斯巧妙的交織在一起。」

《唐頓莊園》有華麗的戲服和宏偉壯觀的場景。（UIP提供）

《唐頓莊園》編劇兼製片朱利安費羅斯說：「把這齣電視劇搬上大銀幕，就電影感和故事來說，規模一定會變得更龐大，我們希望讓觀眾覺得你不一定要是電視劇的死忠粉絲才能享受這部電影。但你若是電視劇的鐵粉，或是偶爾看過這齣電視劇的話，就會對於這部電影呈現的角色和他們之間錯綜複雜的關係感到非常滿意，也絕對會看得很過癮。」

編劇兼製片朱利安費羅斯認為：「《唐頓莊園》的每個演員和工作人員都很高興能夠再度回歸，一起拍攝這部電影，這就像是一場大學同學會，充滿了歡樂的氛圍，但是大家仍然保有專業態度。他們是真的很開心能夠再度相聚，而且都覺得自己是一齣獨一無二、經典電視劇的一份子，這一點真的很難得，很多人都從來沒擁有過這麼美好的經驗。不管你的演藝事業是在什麼階段，《唐頓莊園》這齣風靡全球的電視影集真的造成了一股文化現象。我覺得全球觀眾一定會很珍惜這一群人能夠再度回歸，再次成為《唐頓莊園》大家庭的一份子，甚至可能還會再拍更多全新的作品。」電影20日在台上映。

(中時 )