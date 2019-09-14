摩曼頓天王盃三對三籃球賽14日進入預賽最終階段，來到高雄福誠高中，想不到南區預賽爆出最大冷門，尋求4連霸的「小甜心」在晉級戰遭到「郁豐農業」壓制，竟以1比2敗陣，15日將於高雄大魯閣草衙道舉辦全國總決賽。

最終8張總決賽門票，分別由「郁豐農業(女子組)」、「蓮寶包(女子組)」、「美芝堡早餐店(大專社會組)」、「給我球謝謝(大專社會組)」、「富明國際(高中組)」、「YCOLJ(高中組)」、「和龍夢幻隊(國中組)」以及「皓威大雞雞(國中)」拿下。

女子組3連霸的「小甜心」，今卻碰到「郁豐農業」強力阻擋，擅長的進攻手段頻頻受阻，也讓「郁豐農業」險勝晉級。「郁豐農業」的許芳瑜透露，自己前2次始終沒能奪下冠軍，希望藉由擊敗「小甜心」，一鼓作氣邁向總冠軍。

除女子組外，高中組同樣爆出冷門，去年率領「真的不夠粗」摘下國中組冠軍的黃翊嘉，今年升上樹德家商高一，以全新隊伍「雲家檸檬」亮相，從預賽第2戰開始，連3場在延長賽中苦勝，可惜4強遭到逆轉，錯失晉級資格。

摩曼頓天王盃從首屆舉辦至今，提供素人球員宛如如明星般的舞台，也有不少外國朋友參賽，帶領「這球我來」殺進4強的菲律賓球員Romulus Nabong表示，即便沒晉級，但他仍享受比賽過程，直說首次來參加摩曼頓天王盃很開心。

摩曼頓天王盃三對三吸引不少外國朋友參加。(大漢行銷提供)

(中時電子報)