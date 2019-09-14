隨著鴻海創辦人郭台銘瞄準2020伺機而動腳步逼近，藍營內部也漾起化學變化，立委候選人面臨「雙母雞」窘境，加上台北市長柯文哲的台灣民眾黨投入戰局的話，加劇選情複雜性。目前傳出退出藍營的北市議員鍾小平私下遷戶籍到新北市淡水，而與郭友好的前立委盧嘉辰，假使要回鍋競爭新北市土城立委，他也不怯戰，一切就等郭宣布選總統一聲令下。

甫和國民黨分道揚鑣、醞釀參選總統許久的郭台銘，傳出將在中秋節後吹起角逐2020的號角，在此之前，郭陣營已積極遊說藍營立委，郭的正式表態，連帶逼迫藍營立委候選人選邊站。

傳鍾小平遷戶籍到淡水對戰洪孟楷

依據選罷法規定，立委選舉戶籍要在選區裡至少4個月，明年1月11日選舉，最慢要在9月10日前完成遷戶籍。傳出今年7月9日宣布退出國民黨、支持柯文哲選總統的台北市議員鍾小平，已悄悄在截止日前，完成遷戶籍動作。

此傳聞已在地方盛傳許久，不管是今年贏得立委初選的洪孟楷，或者初選失利的吳育昇均有聽說。據熟悉地方人士表示，早在去年縣市長選舉前，鍾小平就起心動念去淡水選立委，當時還委託艾普羅民調公司，衡量自己與前立委吳育昇、現任立委呂孫綾的能力。

但根據地方制度法規定，直轄市議員若把戶籍遷出職權或職務所在行政區域4個月以上，將失去議員身分。這名地方人士認為，也許鍾小平就是邊走邊看。

鍾小平不承認也未否認 指目前沒考慮換選區

詢及是否有遷戶籍，鍾小平受訪時不承認但也未否認，僅說「戶籍是保密的，聽說要有證據」，至今還沒決定明年是否要角逐立委，目前未和郭台銘碰過面，要選立委的條件有兩個，其一是郭台銘確定選總統，其二是假使郭找他選。

鍾小平說，自己「不會加入民眾黨」，要選的話一定跟著郭台銘走，請柯文哲站台，「目前沒有考慮換選區」，傾向繼續做市議員，輔選郭選上總統，才是正辦，郭選總統，他們也有前途，在電視上幫郭打拼。

回鍋競逐土城立委 盧嘉辰不怯戰

此外，藍營內部與郭台銘、前立法院長王金平友好的前立委盧嘉辰，外界猜測他可能回鍋競爭新北土城立委，對戰國民黨提名的新北市議員林金結。盧受訪時說，如果此區域國民黨提名候選人，不支持郭董，當然要跳出來為郭董競選，協助郭完成使命。

盧嘉辰說，郭柯彼此有默契推出最能勝選的人，就看誰的人選更有機會贏就推他參選立委。盧也刊登「郭台銘、王金平關公好兄弟」公車廣告，力挺兩人合作選總統，他說，由於國民黨提名人對上民進黨提名人，民調始終落後，令泛藍支持者憂心匆匆，因此他要組之有勝選把握的中華民國台灣代表隊。

(中時 )