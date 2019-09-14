當父母罹患阿茲海默症，就算是醫師，也不見得能第一時間察覺。美國心臟外科名醫奧茲（Dr. Mehmet Oz）不但主持節目，也著有多本暢銷書，最新卻坦承，連他都沒能及時發現母親失智，錯失早期治療的機會。

在節目中坦承母親罹患阿茲海默症，59歲的奧茲臉上夾雜著憂慮與懊惱，「我充滿了罪惡感，我自己是醫生，還一天到晚在節目上討論阿茲海默症。」

他說其實早就有徵兆出現，他和家人卻始終不曾正視，既為人子又是醫師，讓他比一般人更痛苦懊悔，「我看到媽媽美麗的眼睛變得黯淡無神，看到她的記憶慢慢喪失，我就覺得，我明明有機會能延緩她的症狀，如果我早注意到就好了，我是她的兒子，卻忽略了她的症狀。」

奧茲的父親不到一年前才因腎衰竭離世，如今81歲的母親也失智，沒能第一時間察覺母親症狀，他對自己又失望又生氣，但還是決定勇敢說出來，就是希望提醒所有為人子女者，不要忽略父母的細微變化。

當母親變得頑固，還以為她只是老了

奧茲醫師在社群網站寫下：「當時母親變得越來越頑固，我卻只覺得她就是老了而已。我妹妹則是發現，媽媽嘗試了60年來不曾試過的化妝方式，但她也沒說出來。當母親開始把東西分送給那些幾乎不認識的人，我還以為她只是想減少父親過世後留下的回憶。但這些看來細微的小變化，其實就是阿茲海默症的徵兆。」

後來母親頑固的情況越來越嚴重，甚至忘了曾孫誕生這樣的大事，他才發現情況不妙，趕緊讓母親就醫，才知道罹患阿茲海默症，「媽媽有一天也可能忘了我，他的大兒子，這讓我很難受。」

奧茲上傳小時候和母親的合照，希望能以自己的故事，讓大家正視阿茲海默症的早期徵兆。（圖片來源：奧茲醫師 IG：dr_oz ）

家人未能及時正視

他說其實家人多少都發現了母親的變化，但就是沒有一起認真討論過，「像阿茲海默症這樣的疾病，很多人都不想第一個點出來，因為說出父母有阿茲海默症徵狀，不但可能讓家人不快，也恐怕遭到否認。」

「其實我們家每一個人可能都有機會發現病情，包括我在內，但我們總還抱持期待，覺得媽媽只是年紀大了、累了，」奧茲醫師說這只是自我欺騙，「自己騙自己，是最糟的謊言。」

對於要不要公布母親的病情，奧茲醫師其實也猶豫許久，但他希望導正觀念，鼓勵子女們勇敢正視父母的退化，才能及早採取措施，「我知道一定有好幾百萬人，都像我一樣有罪惡感，後悔沒有及早發現，否則就能早點行動。」

及早防範，主動檢測基因

母親確診罹病後，也讓奧茲醫師驚覺必須及早自我防範，為了自己也為了家人，他主動到醫院檢查。結果發現他有APOE4基因，罹患阿茲海默症的風險確實較高，但為他檢查的醫師也提醒，帶有這樣的基因，不代表一定會罹病。

檢測也發現奧茲醫師整體記憶力仍佳，但在認人記名的記憶測驗中表現較差。醫師建議他著手降低膽固醇，並以高強度間歇訓練（High Intensity Interval Training）來改善記憶，同時補充Omega-3營養品，並多攝取維生素B12。

奧茲醫師認為，不管帶有什麼樣的基因，每個人都有機會延緩認知功能的退化，掌握自己的生活型態與作息，及早降低罹患阿茲海默症的風險。

資料來源：CNN、Fox News、TODAY

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(中時電子報)