又有一部音樂相關電影即將上映！不同於過去多以成名、勵志為故事主題，年底應景電影《去年聖誕節》由《冰與火之歌：權力遊戲》的龍后艾蜜莉亞克拉克，以及《瘋狂亞洲富豪》亨利高汀共譜浪漫戀曲，當中貫穿喬治麥可的經典名曲，當然包括所有人耳熟能詳的「Last Christmas」。

艾蜜莉亞克拉克。（UIP提供）

《去年聖誕節》一片中有許多喬治麥可的經典名曲，當然包括與電影同名，詞意苦中帶甜的經典聖誕歌曲「Last Christmas」。這部電影中也有一些這位曾經榮獲多項葛萊美獎的傳奇歌手從未發表過的全新歌曲，令歌迷相當期待。喬治麥可在輝煌的演藝生涯中，總共賣出1億1千5百萬張專輯，並且擁有10首冠軍單曲。

亨利高汀。（UIP提供）

除了艾蜜莉亞克拉克與亨利高汀，電影還找來楊紫瓊、艾瑪湯普遜、保羅費格演出，故事敘述一事無成的凱特（艾蜜莉亞克拉克 飾）在倫敦渾渾噩噩地過日子，她做出一連串的糟糕決定導致的厄運總是伴隨著鞋子上發出的鈴聲如影隨形地跟著她，因為她只能打扮成聖誕老公公的小精靈，在一間全年無休的聖誕飾品店當店員。於是當心地善良的大帥哥湯姆（亨利高汀 飾）闖入凱特的人生，並且開始幫助她克服她人生中的許多障礙與難關，這一切都似乎美好得有點不真實。當倫敦在聖誕佳節期間轉變成一座童話般的夢幻王國，這兩個看似八竿子打不著的人應該不會結成良緣，但有時候你得順其自然、聆聽內心的聲音，而且一定要擁有信念。電影12月6日在臺上映。

楊紫瓊。（UIP提供）

(中時 )