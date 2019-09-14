桃園市八德區和平路692巷一處民宅頂樓加蓋鐵皮屋14日晚間傳出火警，消防局18點43分獲報，趕抵現場搶救，但由於有2名民眾受困陽台，消防人員不敢大意，出動雲梯車欲搶救。

由於巷弄狹小，車輛進不去，另一頭消防人員布水線緊急滅火，目前已經將受困者從屋內引導出來，解除危機。

(中時 )