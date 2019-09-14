桃園鐵皮屋加蓋火警 2人受困獲救 19:342019/09/14 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 八德區一處鐵皮屋傳出火警，2人受困獲救。（讀者提供/甘嘉雯傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區和平路692巷一處民宅頂樓加蓋鐵皮屋14日晚間傳出火警，消防局18點43分獲報，趕抵現場搶救，但由於有2名民眾受困陽台，消防人員不敢大意，出動雲梯車欲搶救。 由於巷弄狹小，車輛進不去，另一頭消防人員布水線緊急滅火，目前已經將受困者從屋內引導出來，解除危機。 (中時 ) #人員 #消防人員 #消防 #八德 #鐵皮屋 也許您會感興趣 推薦閱讀 南市國宅暗夜起火 獨居老婦灼傷 10:242019/09/10 社會 有你們真好 男子命懸一線感謝警消及時救援 17:242019/09/10 社會 竹縣消防獲績優救護人員團體金質獎 17:072019/09/11 社會 慶祝教師節 王惠美頒獎感謝老師付出 21:552019/09/11 社會 驚險 油罐車起火 消防疾馳未釀禍 11:012019/09/12 社會 失智婦遊蕩街頭 八德警助返家 12:142019/09/12 社會 新北消防局獲107年消防救護績優獎 成績勇奪全國之冠 15:252019/09/12 社會 107年消防績優救護人員 新北市消防局獎項勇奪全國之冠 16:212019/09/12 社會 背100顆柚子進火場是什麼感覺 他告訴你 17:212019/09/12 社會 中秋難團圓 花蓮七星潭驚見浮屍 14:432019/09/13 社會 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 永康酒駕連環撞 16輛車及3店家遭殃 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 桃園市婦人死於鐵捲門下 警釐清死因 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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