媒體拜訪具惠善律師吃閉門羹。（圖／取自《spotvnews》韓網）

韓星具惠善上月爆出老公安宰賢變心，她丟出許多金句，例如「他只有非常短暫愛過我」、「你曾經那麼愛過的女人變成了殭屍」等，還抖出男方嫌她不性感才執意離婚等八卦，但後來兩人對話紀錄曝光，風向逆轉，引來不少人同情安宰賢疑遭具惠善的控制慾折磨，近日有媒體拜訪具惠善的律師，想問女方回應，想不到律師拒絕受訪，狠狠給媒體吃了閉門羹。

具惠善先前開出第一槍，指安宰賢因倦怠期想要離婚，更指他醉後與多女曖昧，令具惠善極度崩潰，對丈夫表示：「就像你當初說服我結婚一樣，這次也負責說服我離婚吧。」外界一度一面倒批評安宰賢。然本月初《Dispatch》曝光兩人近兩年對話，指看過所有對話紀錄後，替安宰賢背書絕無和任何女子有曖昧，也說發生婚變並非其中一方的錯，而是被生活中的瑣碎爭執消磨了彼此的愛。

《SBS》10日播出《深夜的TV演藝》聊到此事，一名擅長處理離婚案件的律師表示：「最終會有一人的證詞被認定非事實」，並指具惠善如果證明了安宰賢的緋聞，就有可能在離婚案佔上風，而安宰賢所請的方正賢（音譯）律師先前便澄清，具惠善所說擁有安宰賢和外遇女子在飯店的合影非事實，那其實是安宰賢和前女友的合照，也在實境節目《新婚日記》出現過，要求具惠善屆時「務必向法院提交證據」，以釐清事實。

(中時電子報)