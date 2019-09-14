Lamigo桃猿牛棚近7戰失71，單月團隊投手自責分率高達8.61，投手不斷在一、二軍升降，連總教練洪一中都很頭痛，昨日桃猿先發洋投多猛一開賽就崩盤，還好林逸翔及時跳出來扛下4.1局緩解牛棚人力，雖然失掉4分，不過洪總將它納入下周可能先發的人選之一。

昨日桃猿對戰富邦悍將，先發洋投多猛僅投3局被敲9支安打失7分，第4局蘇俊羽登板僅丟3球，就疑似有傷而退場，林逸翔緊急接手，中繼吃下長達4.1局的局數，雖被敲7支安打失掉4分，包含林哲瑄及胡金龍的全壘打，不過也送出7次三振，成功緩解牛棚壓力。

「其實我的想法很簡單，想盡辦法吃長局數，教練有說角色設定是長中繼，因為在二軍是先發，所以長局數對我來說不會太吃力。」在桃猿牛棚人力吃緊的情況下，林逸翔中繼4.1局顯得格外珍貴，林逸翔也知道自己責任重大，希望能分擔局數，讓勝利組投手及隊友有足夠休息時間。

賽前洪一中在受訪時，曾提到讓林逸翔投長局數也是測試讓他先發的能力，下周如果有機會，他和翁瑋均都是可能先發的人選。對此林逸翔則表示，「先發順其自然，不管哪個角色都做好本分，心態就是盡量吃局數，當然這個機會如果有把握住，對自己也很好。」林逸翔希望自己在球隊牛棚難調度的情況下，不成為負擔。

(中時電子報)