國民黨總統參選人韓國瑜8日在三重大造勢，當時他身邊站了前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、妻子李佳芬，命理師詹惟中從命盤來看，3人中真正的貴人是屬豬的吳敦義。

詹惟中表示，從生肖來看，馬英九、吳敦義、李佳芬3位的面相，誰才是韓國瑜的貴人？馬英九的生肖屬老虎，幫助有限；李佳芬的「佳」對屬雞的韓國瑜這個名字來說，是加分的。從面相來說，韓國瑜要找臉相跟他完全不一樣的貴人來互補，這是一個選擇。韓國瑜欠缺的是年輕族群，他可以找年輕的女孩子來做競選的發言或做網路的東西。

詹惟中在談話性節目《國民大會》指出，以韓國瑜的命盤來看，真正的貴人是屬豬的吳敦義，是絕對的貴人，不要懷疑他，他幫忙的力量也非常的強。但對韓而言真正的「小人」是誰呢？小人在這兒不是指壞人，就是幫不了忙可以捅他的人，以紫微斗數來看，就是屬馬和屬蛇的，其中有一條蛇就是王金平，針對這場選舉 他可能有機會這樣做，所以不要去得罪，要對他更好，好言相勸、尊重他；另外屬馬的、屬豬、屬兔的，對韓也幫助非常大。

詹惟中強調，韓國瑜若能做好年輕族群上及生肖的掌握、面相的互補，這場戰役就會開低走高，小石頭也都已經推光光了，前面的路會愈來愈看好。

(中時電子報)