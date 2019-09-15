大陸中鐵大橋局集團有限公司表示，世界上最長的跨海峽公鐵兩用大橋，也是大陸首座跨海公鐵兩用橋——平潭海峽公鐵兩用大橋將於9月底貫通，預計2020年全面通車。

平潭海峽公鐵兩用大橋全長16.34公里，起於福建省長樂市松下鎮，經人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，依次跨越元洪航道、鼓嶼門水道、大小練島水道、北東口水道，在蘇澳鎮上平潭島。大橋工程包括跨越元洪航道、鼓嶼門水道和大小練島水道的三座航道橋，以及引橋、鐵路路基三大部分，三座橋都是鋼桁結合梁斜拉橋。大橋上層設計為時速100公里的六車道高速公路，下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路。大橋於2013年11月開建。

該橋址為世界三大風口海域之一，具有風大、浪高、水深、流急等特點，據統計，每年6級以上大風超過300天，7級以上大風超過200天，最大浪高約9.69米。

中鐵大橋局集團副總工程師王東輝14日表示，平潭海峽公鐵兩用大橋不僅為大陸首座公鐵兩用大橋，還首次在橋樑基礎中採用4.9米超大直徑鑽孔樁基礎；首次在鋼桁梁斜拉橋中採用兩節間全焊接鋼桁梁結構；首次採用80米、88米跨整孔全焊接鋼桁組合梁結構。

(旺報 )