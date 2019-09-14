富邦悍將主場面對Lamigo桃猿，賽前悍將僅和全年勝率第一的桃猿差0.5場勝差，今日兩隊正面碰頭，前7局仍以1比1平手，8局下半林益全跳出來當英雄，敲出2分超前全壘打，最後悍將以3比1讓桃猿吞下6連敗，並成功躍居全年勝率第一，若維持到季末，就能參加季後挑戰賽。

此役兩隊派出的先發投手王溢正與包林傑都吃下長局數，桃猿在3局上半先靠林立內野安打上壘後，林泓育補上關鍵安打先馳得點，下半局悍將立刻將分數討回來。戴培峰、高孝儀連續安打後，胡金龍敲出安打追平比數，兩隊以1比1直到8局下半才突破僵局。

8局下半林益全面對王躍霖，敲出中外野方向的2分炮，同時將比數超前成3比1，不僅帶走比賽勝利並獲選為單場MVP，還助悍將賞給桃猿6連敗，同時超車成為全年勝率第一，領先桃猿0.5場，有希望參加季後挑戰賽。

悍將對戰桃猿取得4連勝，賽後悍將總教練陳連宏認為球隊在下半季更團結了，大家彼此互相扶助才能取得好成績，尤其誇讚今日先發投手包林傑表現出色，「包林傑表現非常好，控球以及刁鑽感覺都回來了。」

(中時電子報)