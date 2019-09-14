蔡英文總統14日晚上前往台南後壁參加黃家古厝中秋音樂會。（劉秀芬攝）

邁入第22年的台南後壁黃家古厝中秋音樂會，14日晚上在總統府國策顧問黃崑虎老家熱鬧展開，蔡英文總統，總統府祕書長陳菊等皆到場觀賞，每年都出席的前行政院長賴清德，則一如預料缺席了，備受關注的世紀蔡賴會破局，引發外界諸多聯想。

由於往年賴清德都會參加黃家古厝音樂會，他去年還說，已連續9年參加音樂會，應頒給他全勤獎。今年傳出蔡英文總統將出席音樂會，但民進黨總統初選後，蔡英文雖說與賴清德溝通沒問題，但兩人從未正式會面，地方盛傳兩人將在音樂會出席同框，但賴日前表示，無此行程規畫，外界訊息錯誤，打破眾人期待。

繼2017年與賴清德一起出席黃家古厝音樂會，蔡英文時隔1年第3次參加音樂會，致詞時她表示，感謝黃崑虎先生致力促成音樂會，讓一代一代的人感受鄉土情懷，加強對這塊土地的認同感，她也感謝地方政府的支持，不論是現任市長黃偉哲，或前任市長，對音樂會付出很多心血。

(中時 )