龍劭華發願要演一輩子的戲。粘耿豪攝

龍劭華曾在拍戲過程，遇上也幫忙解決過各種突發狀況。粘耿豪攝

龍劭華曾經歷低潮艱苦日子，現在很珍惜有戲可拍。粘耿豪攝

自我打氣。粘耿豪攝

龍劭華在《菜頭梗的滋味》劇中有小老婆徐麗雯幫他打點大小事。（大愛台提供）

龍劭華在《雙城故事》和戲裡老婆嚴藝文的表演很生活化。（公視提供）

66歲的龍劭華今年以《菜頭梗的滋味》入圍男主角、以《雙城故事》問鼎金鐘男配角，他時隔2、3屆沒作品受肯定，謙虛說這次雙料是評審給他最大鼓勵，如果再槓龜也不會當眾幹譙，現在學會笑看人生，「年紀大了，也成熟了，人生能碰到這樣已經很難得，我除了高興就是高興，以前跟別人比賽，現在跟我自己，不管有沒有得，我還是會繼續努力」。

他說，以前話講太快，容易讓人誤解而得罪人，現在講話前會多想個3秒，「明明我講出來不是那個意思，但一講出來就會像韓國瑜一樣被黑，我太太常念我大嘴巴，不甘我的事，為什麼要管那麼多，我覺得也對，自己管好自己最重要」。

龍劭華和溫昇豪巧合雙料入圍同獎項，入圍過5次都鎩羽而歸的溫昇豪先前喊話「該輪到我了」，表示想拿獎的企圖心，龍劭華則隔空喊話要他淡定，笑稱：「 他喊話表示他對自己有信心，如果他真的得獎我要恭喜他，但有時候往往…對不起啊溫昇豪，我講的是實話，一切靠運氣，因為你想的跟別人想的不一定一樣...今年應該輪到我了。」

龍劭華在《菜頭梗》飾演黑道兄弟洪絲條角色，坦言真實人物不好拿捏，「大家說365行，其實兄弟也算一行，應該是366行，這角色經營賭場收保護費也是一門生意」。龍劭華真實人生也宛如「菜頭梗的滋味」，小時被人送養，好幾次被養父企圖棄養，又跟著生意失敗的養父跑路；龍劭華年輕時也開過賭場，入行後因為不紅，標會去開酒店卻被倒會，躲債躲了近1年，嚐盡人情冷暖，直到後來拍徐進良製作的電視劇《台灣水滸傳》，演藝人生自此翻轉。

龍劭華在《菜》劇中的大小老婆謝瓊煖、徐麗雯分別也入圍女配、女主角獎，戲裡大老婆任勞任怨，小老婆在他面前有時小女人，面對他的手下又要表現出大姊頭模樣。生活中，老婆屬於哪一種？他笑言，「一開始認識她的時候是大老婆型的，可是結婚之後變成小老婆型，反正娶1個賺2個」，老婆是家裡財務大臣，他常當伸手牌跟老婆請領5000元零用金，老婆有時看他皮包沒錢也會塞幾千塊，巧合戲裡小老婆也如此。

他戲裡和大小老婆幾乎沒吵過架，生活中，感嘆要維持婚姻確實不容易，「尤其像我們這行，碰到的機會和朋友多，最終還是男人要把持得住」。他說現在家庭和樂，尤其讓老婆開心最重要，房子早就登記在老婆名下，自嘲：「如果現在離婚，我一毛都沒有，所以現在『俗辣』一個。」

龍劭華在《雙城故事》的父女情濃厚，與前妻及妻子的感情戲也詮釋得自然。小女兒陳璇剛出道，他笑言有時心情不好想跟女兒撒嬌，女兒卻給軟釘子，被大夥笑虧在外威風，回到家毫無地位，他幽默回：「所以我還是在外好了。」

龍劭華拍了40多年的戲，和各種個性的導演都合作過，曾遇過愛飆罵工作人員、不尊重人的導演，他有次在外景片場跟導演好友好言相勸，提醒對方在現場不要這樣，避免影響演員心情，結果導演故態復萌，「我氣得當場拿起地上拖鞋道具丟導演，我說收工，叫場記打給製作人說我明天不想看到這個人，問製作人看是要換他（導演）還是換我」。

有次還邊拍戲邊「喬」事，同個導演在外景現場對臨演的小孩不客氣，小孩的媽媽看了回家跟老公哭訴，龍劭華隔天一早到劇組，導演、執行通通躲起來，原來女臨演的老公是台中兄弟，一早帶一票人到劇組，同劇的況明潔說：「龍哥，我看今天要你出面了。」龍劭華厚著臉皮跟兄弟道歉，解釋說導演絕不是故意，可能因為心急、手腳比較粗魯，兄弟看在龍劭華面子放導演一馬，才結束這場差點惹來殺身之禍的意外。

(中時 )