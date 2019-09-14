任晴佳曬自拍照，五官精緻令人印象深刻。（圖／翻攝自任晴佳微博）

港星任達華和名模琦琦的女兒任晴佳（Ella）從小就因父母的明星基因十分受矚，才14歲的她傳身高已近180公分，光腿長就有100公分，比例直逼十頭身。昨(13日)逢中秋佳節，任晴佳在微博曬出自拍，照片中的她五官精緻，有著氣質大眼、挺鼻、鵝蛋臉，美到令許多網友驚嘆不已。

任晴佳今年7月開通微博，分享拍攝宣傳照的花絮，引來琦琦驕傲回應：「安靜美麗的女孩，又是一個不一樣的妳，真棒」，而照片中的任晴佳秀出傲人長腿，已有未來超模架式，不愧被封最美星二代。據知從多年前，已有不少品牌邀請任晴佳當模特兒，但都被任達華夫婦婉拒，希望女兒還是以讀書為重。

昨逢中秋節，任晴佳曬出近照，寫下「祝大家中秋節快樂」，相當有神又水亮的眼睛讓人印象深刻，身材好、臉蛋又十分俏麗，引來不少網友紛紛喊任達華「國民岳父」。而任達華去年受訪，被問是否準備好讓女兒拍拖？任達華略帶醋意說：「她才13歲還小」，又問他是否有禁愛令？女兒幾歲才可以談戀愛？任達華都搞笑跳針說：「沒有這種事」。

(中時電子報)