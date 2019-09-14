周日開始變天了！中秋連假第3天，太平洋高壓持續減弱，台灣天氣水氣略增，雨區範圍將比周六更為擴大。氣象局說，東北部、北部、花東及恆春半島地區會有短暫陣雨，中南部則因局地環流和午後熱對流影響，清晨局部短暫陣雨，嘉義以南及各地山區要留意短時強降雨；氣溫方面則在31至35度間。

氣象局表示，周日(15日)太平洋高壓持續減弱，迎風面降雨會比14日更廣一些，東北部地區有短暫陣雨，北部地區、花蓮、台東及恆春半島亦有小範圍短暫陣雨，另外，清晨中南部地區受局地環流影響，亦有局部短暫陣雨的機率，午後熱對流影響範圍擴大，嘉義以南及各地山區皆要留意午後熱對流可能伴隨的短時強降雨、雷擊、強陣風等現象。氣溫方面，各地晨間低溫約25至28度，白天高溫則在31至34度間，白天紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水分。

天氣職人達人吳聖宇分析，連假最後一天， 台灣天氣仍然受到大低壓帶外圍東北風影響，水氣有略為增多趨勢，迎風面大台北、宜蘭、花蓮等地有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部短暫雷陣雨，下雨的狀況稍微增加，但還沒有特別明顯的天氣變化。他並提到，台灣以東的大低壓帶內有數個小低壓系統互相牽制，因此發展十分緩慢，短時間內不至於有颱風出現的機會。

氣象局也指出，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於14日凌晨2時減弱為一般性的低氣壓，未來將以低壓帶的形式逐漸接近台灣，後期低壓帶內仍不排除會有熱帶擾動再度發展起來。

(中時電子報)