富邦悍將「神全」林益全當英雄，在關鍵全年勝率殊死戰中，8局下半面對Lamigo桃猿後援投手王躍霖，轟出超前2分炮並帶走勝利，同時追平個人單季最多23轟，悍將獲勝後成功躍居全年勝率第一，賽後林益全也坦言，球隊現在有輸不得的壓力，所以求勝欲望很高。

林益全在前3打席都沒有貢獻，8局下半面對王躍霖敲出價值連城的全壘打，「王躍霖第一顆丟進來被我打成界外，原本猜下一顆會投到邊邊角角，不過接下來又投進好球帶所以就積極進攻。」林益全表示能為球隊敲出2分炮非常開心。

林益全在賽後說，「老實說有輸不得的壓力，大家都很渴望進季後賽，求勝欲望很強。」對於年度勝率第一，林益全表示隊友們反而不會特別討論，「大家都知道這件事，不去討論反而可以平常心，攤開來講壓力就莫名更大，接下來還有10多場比賽，結果還不知道，把目標放心理，朝夢想追求。」

林益全敲出追平個人單季紀錄的23號全壘打，同時打點也快破百，不過對於個人紀錄則保持平常心，「順順打就好，能破紀錄當然最好，不過一切以團隊為重，盡量推進隊友或把他們護送回來。」

(中時電子報)