宜蘭地區因鄰近台北且風景宜人，為近幾年連續假期熱門景點之一，台北區監理所表示，為維持連假期間交通服務品質，中秋連假除實施國5大客車通行路肩及主線儀控措施，並推行套票優惠方案與鐵公路聯運服務，鼓勵民眾以搭乘公共運輸取代小客車出遊。

為紓解國道5號台北-宜蘭往返壅塞情形，連假期間實施國5北上宜蘭-頭城大客車通行路肩及主線儀控措施，民眾如於尖峰時段搭乘大客車往返該路段，平均約可節省30至40分鐘旅行時間。此外 ，台北區監理所亦協調相關客運業者，視現場乘客侯車狀況加開台北-宜蘭之疏運班車，旅客可於板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站…等站搭乘國道客運前往宜蘭。

台北區監理所表示，宜蘭端將持續試辦以既有路線延伸行駛傳統藝術中心(首都客運)景點專車，民眾於首個景點遊玩後，可利用宜蘭在地台灣好行、紅綠線、勁好行等公車銜接至下一景點，或前往轉運站搭乘國道客運班車返回台北，如本次搭乘台鐵或國道客運，至宜蘭當地轉乘市區公車或一般公路客運時，可享有轉乘優惠，如使用電子票證轉乘台灣好行路線，可先享有半價優惠，再享轉乘優惠，相關資料請至公路總局、觀光局及宜蘭縣政府查詢！

對於往返台北與花蓮的民眾，除了鐵路直達也有鐵公路聯運服務可選擇，乘客可洽客運公司(首都、國光、葛瑪蘭或大都會)或台鐵購買鐵公路聯運票，從台北搭乘國道客運至羅東轉運站，再轉乘台鐵區間車至花蓮。

搭乘「台北-花蓮」鐵、公路聯運轉運～票價僅僅是自強號的一半左右，票價相當經濟又實惠。呼籲民眾出門前先利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。

(中時 )