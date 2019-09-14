鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，桃園市無黨籍議員牛煦庭卻驚爆說，其實早在8月底郭就已萌生退黨的念頭。

牛煦庭爆料說，他第一次跟郭董見面的時候，是在8月初，因為他是無黨籍議員，所以郭就問他說，「你們年輕人怎麼看選舉？」牛煦庭回說，其實中間選民在選舉市場裡面，是希望被對焦的，有這樣子的一個機會，雖然你在初選做了不是那麼合理的判斷，但是如果你願意，趕快跟國民黨講合理的宣示，然後好好的來對焦中間選民，這一場選舉還是有得打的、有得看的。他更建議郭走白的路線或中間的路線，去找到自己的正當性跟市場。後來這件事就不了了之。

牛煦庭說，8月底，他第2次和郭台銘再次見面，郭說，「我有想..考慮是不是要主動離開國民黨？」「我覺得我好像給國民黨造成不小的困擾。」牛煦庭當時則建議郭，這樣也很好，因為你遲早要面對這件事情，如果你最後的決定是好好的參選情，來為中華民國服務的話，你總要面對這件事情，所以他是贊成郭退黨的。不過後來還是不了了之。

牛煦庭在政論節目表示，在郭台銘12日宣布退黨後的消息爆發後，他就把整件事連結一起了。恐怕在這麼長的一段時間裡，一定有很多藍營的人基於個人的交情，也可能是銜政黨之命而來，跟郭一直有在溝通對話，也就是說，從8月初郭回台灣，雙方一路都有在接觸。

(中時電子報)