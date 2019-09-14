大鶴（林鶴軒）今年以《切小金家的旅館》拿下台北電影獎最佳男配角後，即將推出新作《編劇頭很痛》，他在該片演出暴怒編劇，但現實生活中卻很少被惹怒，「我的地雷不多，但肚子餓時理智線就會變脆弱，對於影響我工作的事就容易生氣，但只要一吃飽就沒事了。」自嘲這行為簡直是嬰兒，並笑說：「有一場大暴怒的戲，我把半年份的氣一次大爆發，當天回去睡超好！」

《編劇頭很痛》大鶴飾演暴怒的編劇。（高雄電影節提供）

《編劇頭很痛》是大鶴得獎後首次與觀眾見面的短片作品，與丁國琳、李英宏、江沂宸等人一同演出，下月20日在高雄電影節世界首映。他首次與丁國琳合作，回憶有場戲她要從床底爬出來，她為了幫劇組省時間，索性提議在床底躺好躺滿，不刻意出來休息，這一躺就是半小時過去，讓大鶴對她敬業又毫無架子的態度印象深刻。

大鶴工作已經排到明年初，中秋假期也是趁著沒戲份的空檔休息，他笑稱：「其實很久沒有回家了，大節日即使不回家，家人也完全都能夠體諒，他們了解在這行閒太久不是一件好事。」並希望把握忙碌的機會，被更多觀眾記得。他補充，忙碌對他來說是某種程度的放空，他說：「可能因為是摩羯座的關係，我滿享受這樣工作滿檔的狀態。」

大鶴坦言得獎後壓力反而更大，近來開始接觸學生之外的角色，由於自己生活經歷不足、感情經驗也不太豐富，所以透過多看其他演員的詮釋，找出適合的表演方式。經紀人透露，大鶴結束電視劇《四分之三》拍攝後，目前正參與電影演出，9月底將殺青，預計搶攻明年賀歲檔，這將是大鶴繼客串賀歲電影《大三元》後，正式以要角身分擔綱賀歲片演出。

(中時 )