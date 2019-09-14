一個18K金價值100萬英鎊（約台幣3870萬）馬桶曾在美國展出時造成10萬人大排長龍的盛況，而今移師到英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）（邱吉爾莊園）展出時，卻遭宵小覬覦驚傳失竊。

布倫海姆宮（圖／Shutterstock）

位於牛津郡伍德斯托克（Woodstock, Oxfordshire）的邱吉爾莊園今天宣布，由於「突發狀況」，莊園緊急關閉至當地時間下午2點。

該馬桶取名為「美國」，由義大利概念藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）設計，自12日起對外展出，並歡迎參觀者使用。大約在今天（14日）清晨4:50分被闖入的一群盜賊偷走，至今依舊下落不明，但警方已逮捕一名66歲男子。

這個功能齊全的黃金馬桶供遊客如廁或自拍，為免向隅，參觀者必須提前預約參觀時間，館方還規定每位遊客只能使用3分鐘，使用一次花費約台幣1000元。

警方表示，馬桶被偷之後，對建築物造成嚴重傷害與漏水，因為馬桶的排水和建物相連。其實這不是一個容易被偷的東西，畢竟得大費周章，加上黃金材質，偷了一定會被金屬探測器發現。再者，前一位上廁所的人以及他（她）吃過什麼一無所知的情況下，敢偷馬桶也需要很大的勇氣……所以館方的安全措施並不是十分嚴謹。

邱吉爾莊園又稱布倫海姆宮，建於1705年，當時安妮女王將牛津附近數百公頃的皇家獵場贈送給馬爾伯羅一世公爵約翰•邱吉爾(溫斯頓•邱吉爾的祖先)，表彰他在1704年8月擊敗法軍的赫赫戰績。布倫海姆宮在1987年被列入世界文化遺產，號稱比英國皇宮還美，不少英國人喜歡拿它跟歐洲第一大的凡爾賽宮相比。

(中時 )