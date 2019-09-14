國民黨總統參選人韓國瑜台中行倒數第二站抵達清水紫雲巖，紅、黑派大老站台力挺，展現團結氣勢。（林欣儀攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日展開台中宮廟鐵人行程，倒數第二站抵達清水紫雲巖，因清水被視為紅派掌門人、前台中市議長張清堂大本營，再加上黑派大老顏清標、立委顏寬恒都到場陪同，展現紅、黑派團結力挺韓國瑜的氣勢。韓國瑜則痛批民進黨執政3年半，讓人民越過越痛苦，呼籲選民支持。

包括前總統府秘書長廖了以、前台中縣議長林敏霖及張清堂、現任台中市議長張清照、紫雲巖主委吳勝隆、農會總幹事顏秋月等地方人士，陪同韓國瑜參拜主神觀音佛主，現場湧入大批支持群眾、搖著國旗高喊「韓總統好」，「凍蒜」聲不斷。

韓國瑜致詞時表示，自己5歲大就跟著媽媽觀音，來到觀音廟感覺很溫暖，因為都有宗教信仰、內心有依靠，絕不會亂來，而台灣民眾投票給政治人物，就是希望政治人物好好為百姓打拼。

話鋒一轉，韓國瑜說，民進黨3年半來拿了總統、立院過半，卻讓台灣人民辛苦的不得了，各行各業都害怕，從事政治活動不應讓人民有這種窩囊、害怕的感覺，明年1月11是最後的機會，拜託鄉親用神聖的選票為自己與下一代開創更好未來。

有感於郭台銘退黨，加深國民黨內憂患意識，趁著韓國瑜台中行，紅、黑派火力全開，張清照及紫雲巖主委吳勝隆強調，台灣只有「團結、團結，在團結」這條路，「大台中贏，韓國瑜就贏」。

(中時 )