由Aron、JR、Ren、旼炫及白虎5人組成的韓團「NU'EST」出道7年首次全員合體，今（14日）晚上新莊體育館舉辦「2019 NUEST CONCERT Segno in Taipei」世界巡迴演唱會，吸引4500位粉絲到場同歡，成員們化身白馬王子，為台灣粉絲帶來中文歌曲〈告白氣球〉。

韓團NU’EST首次五人合體，帥氣登場。（Live Nation Taiwan提供）

NUEST穿著一襲白色西裝星光熠熠，開場帶來經典逆襲曲〈Hello〉，現場粉絲大呼韓語熱情應援，緊接著帶來〈Love Paint〉、〈Overcome〉、〈Bet Bet〉3首舞曲。5人不忘輪流稱讚粉絲，JR說：「很想念大家，看到現場熱情應援的粉絲們，我們覺得很幸福，這次為了巡迴花了很多時間準備。」旼炫也感謝粉絲到場支持，「來了超多粉絲塞滿現場，真是太好了！」5人在台上輪流以身示愛感謝粉絲，並加碼放送飛吻，「啾」一聲讓全場聽得一清二楚。

NU’EST世界巡迴的最終站在台北舉行。（Live Nation Taiwan提供）

這場演唱會是NUEST世界巡迴的最終站，他們表示時間一下子就過去了，雖然有點不捨，希望在最後能賣力演出、讓粉絲感受到他們的心意。在個人舞台部分，「高音擔當」白虎演唱〈Thankful For You〉展美聲實力，旼炫身穿深藍絲綢西裝演唱〈Universe〉，Ren則魅惑登場，隱約露胸肌演唱〈Paradise〉，Aron則帶來自己編曲的爵士版本〈Good Love〉，「饒舌擔當」JR搖滾演繹〈I Hate You〉。最後，白虎嘗試用中文說：「我們會再來見大家的。」與粉絲道別。今晚演唱會加上安可曲，一共帶來26首歌曲。

(中時 )