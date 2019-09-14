國民黨總統參選人韓國瑜到沙鹿區保安宮祭拜，大批支持者熱情到場相挺。(陳淑芬攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（右3）到沙鹿區朝興宮祭拜，大批支持者熱情到場相挺。(陳淑芬攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日台中拜廟行程，晚間依序到沙鹿區的玉皇殿、保安宮及朝興宮，3宮廟相距不遠，韓的行抵達玉皇殿時，現場掀起高潮，支持群眾一路追隨韓步行到保安宮、朝興宮祭拜，沿途擠滿群眾幾乎以小跑步的速度前進，一路高喊「韓國瑜，凍蒜」口號不間斷，猶如遊街造勢。

韓國瑜狂掃台中21間宮廟行程，原本規劃在晚間近6時抵達沙鹿區玉皇殿，祭拜後步行前往保安宮，隨後，再走到朝興宮祭拜。韓等人到近7時還未抵達玉皇殿，但聚集的大批民眾卻未散去，聚集在廟埕高呼口號，越晚人群越聚越多。

韓國瑜在立委顏寬恒、鎮瀾宮董事長顏清標、前台北縣長周錫瑋等人的陪同下約在近7時現身，支持群眾高呼「韓國瑜，凍蒜」等口號，現場擠滿人潮氣氛激昂。

韓國瑜祭拜後，在廟前廣場簡短致詞，一行人由護衛隊開道，幾乎以小跑步的快速步行方式，前往保安宮；保安宮也擠滿支持群眾，祭拜儀式後再迅速步行轉往朝興宮，沿途高喊「韓國瑜，凍蒜」口號不間斷，猶如在四平街、和平路間道路快閃遊街造勢，直到近晚間8時才結束沙鹿行程。

(中時 )