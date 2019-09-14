吳思賢（小樂）首次創業，與陳凱倫兒子陳銳一起投資近500萬元開飲品店今天開幕，地點選在小樂從小長大的東區，加上看東區從繁華到沒落，希望振興經濟、力挽狂瀾。小樂近日忙拍新戲《網紅的瘋狂世界》，又要發專輯、開店，導致上週新戲記者會因自律神經失調而缺席，「原本以為自己撐得住，沒想到這陣子喝咖啡會手抖、心悸，記者會當天一早就頭暈，動彈不得，只好請假。」

右圖為陳銳，左圖為陳語安。COFFEE.TEA.OR提供

吳思賢每天有喝咖啡習慣，一天要喝上3、5杯咖啡才過癮，尤其拍戲必須晚睡早起，會靠咖啡提神，幾年前身體出現警訊，有次喝完咖啡竟然動彈不得，甚至暈倒、吐在地上，才發現身體出了狀況，他回憶當時幽默說：「黑哥（「黑人」陳建州）以為我突然中邪。」他跟陳銳從小到大都是朋友，小樂不擔心朋友情誼會因此受影響，陳銳說：「他對很多事都全力以赴，對各種細節也很要求，我也是這種人，所以合作上不會有問題。」

李玉璽（左起）、小樂、陳彥允。

小樂對事業有主見，關於店名「COFFEE.TEA.OR」，是小樂的品牌核心，脫胎自多年前的廣告流行語「Coffee，Tea or Me？」他把「Me」拿掉，換成括弧，代表不特別被定義，充滿無限可能性，這間形象店和眼鏡品牌合作，接下來也有可能和雜誌、服裝或任何品牌結盟，甚至只做外帶或有餐點的內用餐廳。至於挑選藍色，小樂笑說是他個人專屬的顏色，有清新、新鮮的感覺。

小樂頗有生意頭腦。

(中時 )