一個國際天文學團隊新發現一個「一日進三餐的超大質量黑洞，它大約每九小時「吞食」一次物質，「每頓飯」吃掉的物質大約相當於四個月球。

美國航天局等機構研究人員在新一期英國《自然》雜誌上發表的論文說，這個黑洞位於代號GSN 069星系的中心，距離地球約2.5億光年，質量大約是太陽的40萬倍。

研究人員利用美國航天局錢德拉X射線天文台和歐洲航天局「XMM-牛頓」天文望遠鏡，觀測到這個星係有X射線週期性爆發現象，爆發期間的X射線噴射強度比安靜期間高約20倍。由於黑洞在吞噬周圍物質的過程中會發出X射線，研究人員推測這是該星系中央黑洞在周期性地吞食物質。

新華社報導，對於這個黑洞大約「一日三餐」的頻率，研究人員提出了兩種可能的解釋。第一種可能性是黑洞周圍吸積盤中的能量逐漸蓄積，當達到不穩定狀態時，物質就落入黑洞，這一過程不斷循環；第二種可能性是黑洞吸積盤與繞黑洞運行的另一個天體之間有周期性的相互作用。

(中時 )