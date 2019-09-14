上半場一度還落後13分之多的塞爾維亞，卻在下半場展開強大反撲，靠著當家射手波達諾維奇單場飆進7顆三分球，且攻下全場最高31分，塞爾維亞90比81逆轉擊退捷克，拿下本屆世界盃第5，捷克雖然屈居第6，仍創隊史最佳名次。

捷克上半場砲火相當猛烈，特別是主控薩托蘭斯基，不僅頻頻投進三分外線，更成功組織全隊進攻，也讓塞爾維亞意外處於13分大幅落後，打完上半場，捷克仍以50比41領先塞爾維亞，沒想到整個形勢到了下半場完全倒向塞爾維亞。

原因出在波達諾維奇三分外線實在太神了，加上約基奇雖然進攻沒有太多建樹，卻能鞏固禁區與傳球助攻，塞爾維亞一轉眼就把比分追平，甚至打完前3節，反以69比62超前，塞爾維亞末節一開始又是10比2猛攻，提前確保勝局。

波達諾維奇(國王)全場投17中10，含三分球投12中7，除了攻下全場最高得分，也拿4籃板、3助攻，米魯提諾夫14分、7籃板，約維奇12分、7籃板及6助攻，當家中鋒約基奇(金塊)7分、14籃板及7助攻；捷克以歐塔16分最高。

(中時電子報)