前民進黨主席施明德日前在臉書指控台北地院法官呂政燁在審理施與台北市議員王世堅的誹謗案時，當庭自稱綠色法官，要施明德和解否則判敗訴。台北地院澄清檢視過錄音並無上述言論，施明德12日再嗆北院官官相護，要求北院把錄音完整公布，「讓大家欣賞墨綠法官的動人演技！」

施明德10日在臉書指控呂政燁在審理案件時，當庭嗆他「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸！」台北地院隔天發出新聞稿澄清，他們調閱開庭錄音後，承審法官勸諭和解時，並無施明德臉書所述之言論，審理程序透明、公開，問案態度懇切，施明德先生於臉書所述之內容與事實不符。

施明德看完新聞稿之後更憤怒，12日再發文爆料，整個「訓話」，呂政燁都在形容自己是如何地「墨綠」，而非「綠色」而已，「整個台北地院法官們竟然聽不懂呂政燁在説什麼，這些大法官們的智力真的令人咋舌，否則就是官官相護。」

施明德痛批，堂堂整個台北法院做如此幼稚的背書行動，難怪人民常會說台灣的法官、檢察官只是一群會背法條，會考試卻常常連常識都缺乏，更欠缺判斷力和正義感的人。

施明德質疑，台北地院如果要人民信任司法，何必自己關起門來聽錄音帶，然後替人民下結論？為什麼不公開呂政燁當年在法庭上說了什麼？讓關心台灣司法的人士一起「欣賞」呂是如何未審先判？是如何張揚「墨綠」法官的動人演技，「台北地院不公布錄音帶卻替人民下結論又包庇同類法官，是在壟斷人民知的權利和獨佔國家公器的詮釋權。」

施明德還說，中秋之後，如果台北地院還不敢公布，他將邀請國人一起看一場「審判實境秀」，看看我們國家的司法如何「值得信任」。看看「政治」如何在法庭中表演牛肉埸，政治正確比法理、正義重要。

(中時 )