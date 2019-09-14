公視時代生活劇《苦力》由金鐘名導李岳峰執導，劇情細膩刻畫1970年代一群生活在社會底層的苦力勞工們，如何在逆境中互助、學習不敗向前的精神。藍心湄客串演出茶室老闆娘，一登場的連珠炮罵人戲，精彩程度令人拍案叫絕，她更大展深厚唱功，一氣呵成演唱台語經典老歌〈飲淡薄〉，藍心湄自虧：「這是我出道30多年來，出演過最困難的一場唱歌戲，NG了至少50次以上。」

影歌視三棲，素有「百變女王」、「台灣瑪丹娜」之稱的藍心湄，近期有不少戲劇作品，除了在《你那邊怎樣，我這邊OK》飾演過氣女星，這次應李岳峰之邀客串《苦力》。她表示：「我私底下講話非常慢，有時甚至會結巴，更何況要一直用台語罵人，所以我練習了很久。」藍心湄雖然只是客串演出，仍為戲做足功課，也很有語言天份，「我講台語的機會很少，可是我非常喜歡學習語言，現場我會注意看導演的嘴型，再一個字一個字的用羅馬拼音把發音記下來。」

這場戲除了罵，還要動手修理對方，藍心湄坦言：「這是我的第一場戲，我特別賣力的演出，尤其打人的戲，我是真打，記得拍了2、3個小時後放飯，我看到那位被我打的演員，嘴巴腫了一邊，我都不敢正眼看他，非常非常地對不起他。」

藍心湄友情跨刀演出，李岳峰導演稱她是不二人選。

藍心湄在過往戲劇作品中不乏有唱歌橋段的演出，在歌手時期也曾唱過台語歌，都難不倒她。導演李岳峰特別安排她在劇中演唱台語經典老歌〈飲淡薄〉，代表著客人來茶室就會「飲淡薄」，唱歌當然就要唱〈飲淡薄〉。藍心湄透露，拍攝前1個禮拜，導演下載這首歌給她聽，「我第一次聽到這首歌，只覺得旋律很簡單，但歌詞非常多，完全不輸給現在很會表演『說唱』的年輕人，這首歌非常的『RAP』。」

藍心湄（右）演唱台語歌〈飲淡薄〉NG至少50次破自己紀錄。

藍心湄在《苦力》客串飾演個性海派的茶室老闆娘，其實早在2009年她就曾與李岳峰導演合作過八點檔長壽劇《夜市人生》，這回再次收到導演邀約，她一口答應贊助演出，製作人李怡慧表示：「台灣茶室特殊文化的阿姨仔，要能天南地北的聊，能讓客人放鬆心情，『阿鳳姨』這個角色爽朗有個性，心湄姐來演再適合不過，導演從頭到尾鎖定的就是心湄姐，完全不做第二人選。」藍心湄開玩笑說：「導演的台詞實在太難講了，還要戲要足，我在片場生不如死啊。」

公視時代生活劇《苦力》每週六晚間9點至11點連續播出兩集，於公視主頻、公視台語台首播。公視+串流影音服務每週六晚間11點上架最新集數。LINE TV每週六晚間11點上架最新集數。KKTV於隔週一下午5點上架最新集數。

藍心湄嗆辣登場戲，令觀眾拍案叫絕。

(中時 )