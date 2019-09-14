林姓民眾在網路控訴桃園治安壞，讓市井小民遭流氓強索保護費。（摘自爆料公社）

桃園南門市場位處鬧區，攤商林立，近日卻有攤販控訴遭流氓巧立名目強收保護費，不但翻桌還以貨車強佔，但警方調查卻發現是屋主近日要改裝店面做生意，要求攤商搬離否則要收租金而衍生的爭議，經發局也證實「外攤」都是非法攤商，將輔導攤商前往合法地區擺攤。

南門市場鄰近桃園大廟老城區，位處市政府和火車站之間，因人口聚集而形成早市，尤其「早餐一條街」匯集銅板美食，是不少桃園人記憶中的老味道。

近日卻有林姓民眾在網路控訴，年近8旬的老母親在南門市場南昌西街擺攤做生意40年，近日卻遭流氓巧立名目強收保護費，鄰近4攤被要求繳交2至3萬不等的保護費，8月開始糾眾恐嚇，一來就是30餘人，18日被翻攤、21日更以貨車強佔攤位，攤商苦不堪言、求助無門。

桃園警方調查發現，4攤販都在1家店面前，未經商已久的屋主近日要改裝店面出租做生意，但攤販擋道，欲收取租金而衍生糾紛，18日已將翻桌的中年男子依毀損罪嫌移送，21日也依妨害人車通行，將佔據車道的貨車吊離，調閱監視器並無發現黑衣人糾眾恐嚇情事，已請攤商提供相關證據積極偵辦中。

經發局證實，南門市場附近店面延伸的商業行為都屬「外攤」，屬違法攤商，可開單取締，許多早市或夜市因人口聚集而形成，卻都緊臨學校或占據交通要道而無法就地合法，市府積極輔導攤商移往合法區域，若經評估不影響交通下，可依循規範輔導就地合法。

據了解，爭議的4攤不少都因原攤商年事已高而轉租，林母就是其一，外傳月租金甚至高達7萬元，攤位佔據私有地和道路，卻因擔憂影響太多人生計，警察也採「不告不理」的方式冷處理違規攤販這塊燙手山芋。

(中時 )