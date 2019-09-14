扒手相中人潮多時下手行竊，警方提醒民眾注意自身財務，避免熱鬧場面變成扒手天堂。（張妍溱攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中旋風式參拜21間宮廟，支持者趕赴「韓流」、熱情跟隨，場場擠爆，卻傳出有扒手趁人潮多行竊，台中警方接獲4起，台中市警察局刑警大隊當天召開記者會，除了提醒民眾注意自身財物安全、加強現場警力佈署，並調閱監視器追緝竊嫌。

警方指出，最先報案遭偷竊的民眾包括，1名電視台女記者、1位約70歲老翁，遭竊金額分別為4千元與1萬8千多元；該名竊賊疑似拉開正在採訪的女記者提袋拉鍊，偷走皮夾內4000多元現金，並將皮包丟棄在西屯區福壽宮附近，被人發現報案。

另1名老先生在南區醒修宮等待韓國瑜抵達參拜時，疑似擠在人群中，其褲子後方口袋的長夾遭扒手竊取，損失1萬8千多元，事後發現報警，另外市警二分局也受理北區明德宮2件人潮中扒手偷竊案件，民眾分別損失現金15000及14500元。

警方懷疑竊賊專門趁著人潮擁擠時，假裝跟著推擠，一瞬間伸手摸走民眾皮包，緊急召開記者會說明，提醒民眾「顧好自己包包」，為避免熱鬧場面變成扒手天堂，除了加強防扒勤務並盤查可疑人物。

韓國瑜忙拜廟扒手也很忙 趁亂之際偷走韓粉錢財

(中時 )